Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ

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Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος πέφτει σήμερα, με τη Σάντα Κλάρα να υποδέχεται τη Νασιονάλ Μαδέιρα στις 22:15 και τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Stoiximan προσφέρει τη νίκη της Σάντα Κλάρα στο 1.93, την ισοπαλία στα 3.35, ενώ το διπλό της Νασιονάλ Μαδέιρα βρίσκεται στα 4.30.

Στα συνολικά γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στα 2.20, ενώ το Under 2.5 στο 1.67.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στα 3.15, ενώ το «Όχι» βρίσκεται στο 1.33.

Επιλογές υπάρχουν και για το χρονικό σημείο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.00, ενώ το ενδεχόμενο να σημειωθεί μέχρι και το 27:59 βρίσκεται στα 2.12. Το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ προσφέρεται στα 7.40.

Παράλληλα, στη Stoiximan είναι διαθέσιμες αγορές για παίκτες, κόρνερ, κάρτες, γκολ, ημίχρονο και ειδικά στοιχήματα, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας συνδυαστικών επιλογών μέσω του Bet Builder.

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