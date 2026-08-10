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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 17η η Κάλια Αντωνίου στα 100μ. ελεύθερο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 17η η Κάλια Αντωνίου στα 100μ. ελεύθερο

Πρώτη αναπληρωματική για τους ημιτελικούς

Στην 17η θέση ολοκλήρωσε η Κάλια Αντωνίου την προσπάθειά της στα 100μ. ελεύθερο, στην πρεμιέρα της κυπριακής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2026 στο Παρίσι.

Η πρωταθλήτρια μας σημείωσε 54.63 στα προκριματικά και, λόγω ισοβαθμίας με τη Βελγίδα Roos Vanotterdijk, οδηγήθηκε σε αγώνα μπαράζ για τη διεκδίκηση μιας θέσης στην ημιτελική φάση.

Στο μπαράζ η Κάλια βελτίωσε την επίδοσή της, καταγράφοντας 54.31, ενώ η Vanotterdijk τερμάτισε σε 53.70 και εξασφάλισε την πρόκριση στους απογευματινούς ημιτελικούς.

Με τον χρόνο αυτό η Κάλια Αντωνίου κατατάχθηκε τελικά στην 17η θέση και είναι η πρώτη αναπληρωματική αθλήτρια για την ημιτελική φάση των 100μ. ελεύθερο. Ως εκ τούτου, παραμένει σε αναμονή για το ενδεχόμενο να προκύψει θέση στον απογευματινό ημιτελικό.

Η Κάλια θα έχει, πάντως, αύριο, Τρίτη 11 Αυγούστου, την επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση, καθώς θα συμμετάσχει στα 50μ. πεταλούδα.

Παράλληλα, αύριο θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της στη διοργάνωση και η Μαρία Εροκίνα, η οποία θα αγωνιστεί στα 100μ. πρόσθιο.

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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