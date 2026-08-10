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Μουρίνιο: «Είχα συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ για να διαδεχθώ τον Φέργκιουσον»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουρίνιο: «Είχα συμφωνήσει με τη Γιουνάιτεντ για να διαδεχθώ τον Φέργκιουσον»

Σε μία σημαντική αποκάλυψη για το καλοκαίρι του 2013 προχώρησε ο Ζοσέ Μουρίνιο, επιβεβαιώνοντας ότι είχε συμφωνήσει να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχώρησε εκείνο το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης και, όπως αποκάλυψε, αρχικά είχε αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ». Τελικά άλλαξε την απόφασή του και επέστρεψε στην Τσέλσι, την οποία είχε ήδη καθοδηγήσει από το 2004 έως το 2007.

Ο Μουρίνιο εξήγησε ότι η συναισθηματική σύνδεσή του με την Τσέλσι ήταν εκείνη που έγειρε την πλάστιγγα, παρότι χαρακτήρισε «δραματικό» το γεγονός ότι έχασε την ευκαιρία να γίνει ο διάδοχος του Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για την καριέρα του:

«Όταν έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχα υπογράψει για να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ.

Αλλά άλλο πράγμα είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και άλλο η αγάπη για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο δυνατό από την αγάπη για το ποδόσφαιρο και, ουσιαστικά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης είχα ανάγκη να νιώσω ότι με αγαπούν.

Το να χάσω την ευκαιρία να γίνω ο προπονητής που θα διαδεχόταν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν δραματικό για μένα, αλλά δεν το μετανιώνω, γιατί ήταν μια απόφαση που πήρα με την καρδιά μου».

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