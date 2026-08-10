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Εκπληρώνει την επιθυμία της οικογένειας του 16χρονου Άρη ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκπληρώνει την επιθυμία της οικογένειας του 16χρονου Άρη ο ΑΠΟΕΛ

Η κίνηση του ΑΠΟΕΛ για τον 16χρονο Άρη που νοσηλεύεται μετά από τροχαίο και οι ευχές των γαλαζοκιτρίνων

Mε ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι αποφασίσθηκε να παραδοθεί η πρώτη εμφάνιση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην οικογένεια του 16χρονου Άρη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Σχετικό πανό για τον νεαρό Άρη είχε σηκωθεί στις κερκίδες του ΓΣΠ, στο φιλικό με την Κηφισιά.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ αποφάσισε όπως η πρώτη εμφάνιση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί δημόσια, να παραδοθεί στην οικογένεια του 16χρονου Άρη.

Ο Άρης, ένας νεαρός φίλαθλος του ΑΠΟΕΛ, δίνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Για εμάς, η ανθρώπινη ζωή υπερβαίνει τα πάντα. Υπερβαίνει εμφανίσεις, παρουσιάσεις, προγραμματισμούς και οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα.

Η επιθυμία της οικογένειας του Άρη, για την πρώτη εμφάνιση του 26/27, σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή, για έναν φίλαθλο της ομάδας μας που χαροπαλεύει, αποτελεί για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ την υπέρτατη προτεραιότητα.

Ας είναι αυτό ένα μήνυμα αγάπης, δύναμης και ελπίδας προς τον Άρη και την οικογένειά του.

Ευχόμαστε ο Θεός να σταθεί στο πλευρό του Άρη, να του δώσει δύναμη και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει άμεσα τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Όλη η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται δίπλα του.

Άρη, κράτα γερά.

Σε περιμένουμε.

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