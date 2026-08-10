Άλλα δύο χάλκινα μετάλλια εξασφάλισε η Κύπρος στην Πολωνία

Άλλα δύο χάλκινα μετάλλια εξασφάλισε η Κυπριακή Σκοποβολή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-23, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Ο Γιώργος Γρηγορίου πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, προκρίθηκε στον τελικό του ΤΡΑΠ με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 118/125 και κατέλαβε την τρίτη θέση με 18 επιτυχίες κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Το χρυσό κατέκτησε ο Τούρκος Egemen Acca (116//125), ο οποίος επικράτησε στην τελική μονομαχία του Σλοβάκου Timotej Toth (116/125) με 29 επιτυχίες έναντι 25. Ο Σλοβάκος κατέλαβε τη δεύτερη θέση και εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο.

ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠ

Άλλο ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στο ομαδικό του ΤΡΑΠ η Εθνική μας ομάδα, την οποία αποτελούσαν οι Γιώργος Γρηγορίου 118/125 (25+22+23+24+25), Αντρέας Γερμανός 111/125 (23+22+20+23+23) και Κυριάκος Παπαζαχαρίου 111/125 (22+23+24+21+21). Η Εθνική μας ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 340 βαθμούς και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Τη δεύτερη θέση με μόλις ένα βαθμό περισσότερο από την Εθνική μας ομάδα (341) κατέλαβε η Σλοβακία, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε η Κροατία με 347 βαθμούς.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν το Γιώργο Γρηγορίου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, καθώς και τους άλλους δύο νεαρούς τραπέρ Ανδρέα Γερμανό και Κυριάκο Παπαζαχαρίου για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ομαδικό ΤΡΑΠ.

Συγχαρητήρια και ιδιαίτερες ευχαριστίες, απευθύνουν και στον ομοσπονδιακό προπονητή ΤΡΑΠ κ. Αντώνη Φεττά, ο οποίος με την καθοδήγηση του συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση των δύο μεταλλίων.