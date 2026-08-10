Oι λεπτομέρειες του Ομόνοια - Πάφος FC για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου η οργανωστική σύσκεψη για τον αγώνα Super Cup 2026 μεταξύ της Πρωταθλήτριας Ομόνοιας Λευκωσίας και της Κυπελλούχου Πάφος F.C.

Η σύσκεψη έγινε υπό τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανδρέα Μωριά, στην παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων, εκπροσώπου του σταδίου Αλφαμέγα, του τηλεοπτικού σταθμού Άλφα που θα μεταδόσει ζωντανά τον αγώνα, της εταιρείας Pegasos που διαχειρίζεται το σύστημα εισιτηρίων καθώς και λειτουργών της Ομοσπονδίας.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης έχει καθοριστεί για τις 19:30.

Όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, οι φίλαθλοι της Ομόνοιας θα καταλάβουν την ανατολική κερκίδα και το βόρειο πέταλο και οι φίλοι της Πάφος F.C. τη δυτική κερκίδα και το νότιο πέταλο.

Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεση τους από 4500 εισιτήρια.

Η τιμή των εισιτηρίων καθορίστηκε στα 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ τα μαθητικά εισιτήρια και 5 ευρώ τα παιδικά.

Λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.