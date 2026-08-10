«Ζεστάθηκε» ο κόσμος της Ανόρθωσης, έσπασε το φράγμα των 4000 διαρκείας - BINTEO

Auξάνονται τα εισιτήρια διαρκείας της Ανόρθωσης τις τελευταίες μέρες, με αποτέλεσμα να σπάσει το φράγμα των 4000.

Ωστόσο, αυτό που σημειώνεται από τη διοίκηση είναι πως πρέπει να δημιουργηθεί μία καυτή έδρα και άρα απαιτείται ακόμη πιο μαζική παρουσία.

Η ενημέρωση: «Τις τελευταίες ημέρες η ροή στην έκδοση-ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας αυξήθηκε κατακόρυφα, ξεπερνώντας τις 4.000. Η ανταπόκρισή σας δίνει ώθηση, όμως για το εκτόπισμα της Ανόρθωσης, αυτό είναι μόνο η αφετηρία. Ο πήχης παραμένει ψηλά.

Στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη βάση και να δημιουργήσουμε μια πραγματικά καυτή έδρα στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» ενόψει της νέας χρονιάς.

Διατηρούμε τον ρυθμό των τελευταίων ημερών, δυναμώνουμε την ομάδα μας και συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά!Κλείσε τη θέση σου τώρα — Η δύναμη της Ανόρθωσης είσαι εσύ!»