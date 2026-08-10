Ξανά στον Απόλλωνα ο Ανδρέας Σταύρου, αλλά στο παρκέ!

Τη φανέλα του Απόλλωνα θα φορέσει ξανά μετά από χρόνια ο Ανδρέας Σταύρου, αυτή τη φορά όχι του ποδοσφαιρικού, αλλά του φουτσαλικού!

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ομάδα μας ανακοινώνει την ένταξη του ποδοσφαιριστή Αντρέα Σταύρου στην οικογένεια του Απόλλωνα Futsal!

Ένας γνώριμος επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Απόλλωνα, αφήνοντας το δικό του στίγμα.

Σήμερα επιστρέφει ξανά στον Απόλλωνα, αυτή τη φορά για να ενισχύσει την ομάδα futsal και να συμβάλει με την εμπειρία και την ποιότητά του στην επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα γαλανόλευκα!