Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σερβία στις 21:45, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του UEFA Nations League, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Εθνική βρίσκεται στους οκτώ βαθμούς, ισόβαθμη με τη Γερμανία, ενώ την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Γερμανία – Ολλανδία. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου εξασφαλίζουν θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ελλάδας προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.47, η ισοπαλία στα 4.65 και η επικράτηση της Σερβίας στα 6.30.

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Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός νίκης της Ελλάδας, Over 2.5 συνολικών γκολ και τουλάχιστον δύο σουτ στην εστία από τον Χρήστο Τζόλη, σε ενισχυμένη απόδοση 3.96 από 3.30. Η ενίσχυση κατά 20% αφορά τη συνδυαστική επιλογή, για την επιβεβαίωση της οποίας χρειάζεται να επαληθευτούν και τα τρία σκέλη.

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