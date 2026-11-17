Η συγκομιδή της Ανόρθωσης στα εννιά παιχνίδια, είναι πολύ πενιχρή. Οι έξι βαθμοί την κατατάσσουν στην 11η θέση, με μόλις έναν πάνω από την τελευταία θέση, στην οποία είναι οι Krasava E.N.Y, την οποία θα αντιμετωπίσει την προσεχή Δευτέρα (23/11).

Τόσο σε αυτό το παιχνίδι, όσο και στα άλλα δύο που θα ακολουθήσουν, μπαίνει το «πρέπει» στην εξίσωση. Συγκεκριμένα θα υποδεχθεί την Καρμιώτισσα και μετά θα παίξει με τον Ολυμπιακό, πριν το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, αφού με τους Λαρνακείς θα παίξει και στο κύπελλο. Οι εννιά βαθμοί λοιπόν σε αυτά τα τρία ματς, είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος για να ανοίξει διαφορές, αποφεύγοντας την όποια... συζήτηση για περιπέτειες.

Στο παιχνίδι απέναντι στην Krasava E.N.Y, θα απουσιάσει ο Ντα Κρουζ λόγω τιμωρίας. Έτσι, ένας εκ των Λόπες ή Ηλία θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα.