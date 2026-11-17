Πορτογαλία και Νορβηγία είναι οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο από τον 4ο όμιλο της League A του Nations League, με την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς να παίρνει μια επαγγελματική νίκη απέναντι στη σκληροτράχηλη Ουαλία και τον Χάαλαντ να κλέβει την πρόκριση για τα προημιτελικά μέσα από τα χέρια των Δανών.

Δανία – Νορβηγία

Σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο στην Κοπεγχάγη, οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Χόιλουντ στο 11′, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Χόιμπιεργκ, έπειτα από ασίστ του Ίσακσεν, διπλασίασε τα τέρματα των Δανών. Το γκολ του Χάαλαντ στο 33′ ακυρώθηκε έπειτα από χρήση VAR, όμως ο σταρ της Σίτι μείωσε τελικά για τους φιλοξενούμενους στο 37′.

Στην επανάληψη οι Νορβηγοί πίεσαν ασφυκτικά τους γηπεδούχους και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 83′ με τον Έντεγκααρντ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, από την άσπρη βούλα σε νεκρό χρόνο, να στέλνει τους Σκανδιναβούς στα προημιτελικά του Nations League στο 90+6′, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους Δανούς.

Ουαλία – Πορτογαλία

Η Πορτογαλία πήρε το ζητούμενο απέναντι στην Ουαλία. Το σκορ άνοιξε με φανταστικό σουτ έξω από την περιοχή ο Μπρούνο Φερνάντες στο 11′.

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους γηπεδούχους, με τον Κόστα να αποκρούει αρχικά το πλασέ του Γουίλσον, τον Κόλγουιλ να παίρνει το ριμπάουντ, να πασάρει στον Μπρουκς, ο οποίος με ωραίο σουτ έφερε το ματς στα ίσα.

Στο 40′, Ο Τόμας στην αντεπίθεση πλάσαρε σωστά τον Κόστα για το 2-1 των Ουαλών, όμως ο Πέδρο Νέτο με κοντινή προβολή, τρία λεπτά αργότερα, έφερε το παιχνίδι εκ νέου στα ίσα.

Στο δεύτερο μέρος η Πορτογαλία αύξησε την πίεση της, έκλεισε την Ουαλία στα καρέ της και με σκόρερ το νέο νούμερο επτά της ομάδας, τον Φόρμπς πήρε κεφάλι στο σκορ στο 70′. Στο 74′ ο Πέδρο Νέτο άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, έπειτα από ένα αχρείαστο σκληρό τάκλιν στο 74′,

Αναλυτικά τα αποτελέσματα :

Group A4

Ουαλία – Πορτογαλία 2-3

Δανία – Νορβηγία 2-3

Group B2

Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία 1-1

Ουκρανία – Γεωργία 1-0

Group B3

Ιρλανδία – Κόσοβο 3-0

Ισραήλ – Αυστρία 1-1

Group B4

Πολωνία – Σουηδία 1-1

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία 2-1