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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ντέρμπι Ισπανία – Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ισπανία υποδέχεται την Αγγλία στις 21:45, στο πλαίσιο του UEFA Nations League, σε μια σπουδαία αναμέτρηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι δύο εθνικές ομάδες διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς για τη βαθμολογική τους πορεία στη διοργάνωση, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ισπανίας προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.60, η ισοπαλία στα 4.30 και η επικράτηση της Αγγλίας στα 5.20. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το Over 0.5 στα δοκάρια προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 1.5 στα δοκάρια στα 3.65. Στη συγκεκριμένη αγορά, ως δοκάρι υπολογίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μπάλα χτυπά στο δοκάρι χωρίς να έχει περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.90, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα στις διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

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