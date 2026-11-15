Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ντέρμπι Ισπανία – Αγγλία

Η Ισπανία υποδέχεται την Αγγλία στις 21:45, στο πλαίσιο του UEFA Nations League, σε μια σπουδαία αναμέτρηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι δύο εθνικές ομάδες διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς για τη βαθμολογική τους πορεία στη διοργάνωση, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ισπανίας προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.60, η ισοπαλία στα 4.30 και η επικράτηση της Αγγλίας στα 5.20. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές της αναμέτρησης. Το Over 0.5 στα δοκάρια προσφέρεται στο 1.80, ενώ το Over 1.5 στα δοκάρια στα 3.65. Στη συγκεκριμένη αγορά, ως δοκάρι υπολογίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μπάλα χτυπά στο δοκάρι χωρίς να έχει περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.90, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα στις διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!