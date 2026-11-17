Αντίστροφα μετρούν στην Ομόνοια για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων, οι οποίες θα είναι… ασταμάτητες μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Οι πράσινοι καλούνται να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για να παραμείνουν εντός στόχων. Ένα εγχείρημα δύσκολο, στο οποίο όλο το ρόστερ θα κληθεί να δώσει λύσεις. Το βάθος θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το «τριφύλλι», όπως επίσης και το αγωνιστικό ανέβασμα παικτών-κλειδιά. Ένας εξ αυτών είναι ο Τανάσε.

Οι προσδοκίες για τον Ρουμάνο μεσοεπιθετικό είναι υψηλές και ο ίδιος στο προσεχές διάστημα καλείται να τις δικαιώσει. Ανακοινώθηκε την 1η μέρα του Σεπτέμβρη και μέχρι τη διακοπή του Νοέμβρη είχε δικαίωμα συμμετοχής σε 13 παιχνίδια (8 πρωταθλήματος καθώς έχασε το ντέρμπι με την Ανόρθωση λόγω τιμωρίας, 4 της League Phase του Europa League και το Super Cup). Κατέγραψε σε αυτά 578 λεπτά και μια ασίστ, αριθμοί που δεν αποτυπώνουν το μέγεθος όσων μπορεί να προσφέρει. Μάλιστα, είχε αγωνιστικό ρυθμό καθώς το πρωτάθλημα της χώρας του ήταν σε εξέλιξη και είχε ήδη καταγράψει τους καλοκαιρινούς μήνες 411 λεπτά.

Ένας… καλός Τανάσε θα αποτελέσει σούπερ επιλογή για τον Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος, σε συνδυασμό με τον Εβάντρο, θα δώσει ευελιξία στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο 31χρονος έδειξε κάποια καλά στοιχεία, ωστόσο ενδεικτικό της μέτριας απόδοσής του είναι πως δεν κατέγραψε κανένα 90λεπτο με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Το μεγαλύτερο διάστημα σε παιχνίδι ήταν 68 λεπτά. Συνήθως προέρχεται από τον πάγκο, όμως έστω και υπό αυτές τις συνθήκες καλείται να δείχνει τον καλύτερό του εαυτό.