Έκλεισε η τετράδα: Οι πιθανοί αντίπαλοι της Κύπρου για την άνοδο στη League B
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεκαθάρισε το σκηνικό σε σχέση με τους υποψήφιους αντιπάλους του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος όσον αφορά τους διπλούς αγώνες για μια θέση στη Β' Κατηγορία.
Ξεκαθάρισε οριστικά το τοπίο ενόψει της κλήρωσης για τα play-offs του Nations League, μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων αναμετρήσεων της φάσης των ομίλων της Β’ Κατηγορίας το βράδυ της Τρίτης (17/11).
Η Εθνική Κύπρου, η οποία κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλό της στη Γ’ Κατηγορία με 8 βαθμούς, γνωρίζει πλέον και τις τέσσερις εθνικές ομάδες από τις οποίες θα προκύψει ο αντίπαλός της.
Συγκεκριμένα, στην κληρωτίδα της επόμενης Παρασκευής (13:00), ως τέταρτες των ομίλων της League B θα μπουν οι εξής ομάδες:
• 1ος Όμιλος: Βόρεια Μακεδονία
• 2ος Όμιλος: Γεωργία
• 3ος Όμιλος: Ισραήλ
• 4ος Όμιλος: Ρουμανία