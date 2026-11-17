Ξεκαθάρισε οριστικά το τοπίο ενόψει της κλήρωσης για τα play-offs του Nations League, μετά την ολοκλήρωση και των τελευταίων αναμετρήσεων της φάσης των ομίλων της Β’ Κατηγορίας το βράδυ της Τρίτης (17/11).

Η Εθνική Κύπρου, η οποία κατέλαβε τη 2η θέση στον όμιλό της στη Γ’ Κατηγορία με 8 βαθμούς, γνωρίζει πλέον και τις τέσσερις εθνικές ομάδες από τις οποίες θα προκύψει ο αντίπαλός της.

Συγκεκριμένα, στην κληρωτίδα της επόμενης Παρασκευής (13:00), ως τέταρτες των ομίλων της League B θα μπουν οι εξής ομάδες:

• 1ος Όμιλος: Βόρεια Μακεδονία

• 2ος Όμιλος: Γεωργία

• 3ος Όμιλος: Ισραήλ

• 4ος Όμιλος: Ρουμανία