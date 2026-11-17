Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε όργια στο παρκέ κόντρα στη Μακάμπι, σκαρφαλώνοντας στη δέκατη θέση των τοπ σκόρερ της EuroLeague.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού έφτασε τους 3.919 που είχε σημειώσει ως τώρα ο Γουίλ Κλάιμπερν (μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν), με αποτέλεσμα να τον ξεπεράσει προς το παρόν, φτάνοντας τους 3.939 μετά το ματς και τους 37 που σημείωσε.

Ωστόσο, στην ένατη θέση υπάρχει ακόμη ένας παίκτης εν ενεργεία. Ο λόγος για τον Τόκο Σενγκέλια που έχει σημειώσει 4.001 πόντους, μετά το παιχνίδι της Ντουμπάι με την Εφές.

Πηγή: sport24.gr