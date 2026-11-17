Με τον Σάσα Βεζένκοφ να πραγματοποιεί μία εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη, ο Ολυμπιακός επικράτησε 97-95 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 9-3.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν απλώς ασταμάτητος, πραγματοποιώντας μία ασύλληπτη εμφάνιση με 37 πόντους και παίρνοντας από το χέρι την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Μάλιστα, φρόντισε να βάλει την υπογραφή του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, στέλνοντας το ματς στην παράταση με buzzer-beater τρίποντο από το κέντρο!

Στη flash interview, ο Βεζένκοφ παραδέχθηκε πως το σουτ αυτό είχε μεγάλη δόση τύχης, τόνισε όμως πως κατάλαβε ότι ήταν καλό από τη στιγμή που η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Παράλληλα, στάθηκε στη μαχητικότητα της ομάδας του, που πάλεψε μέχρι το τέλος, επεσήμανε όμως πως ο Ολυμπιακός δεν άξιζε τη νίκη και συνεχάρη τη Μακάμπι για την εμφάνισή της.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το buzzer-beater στο τέλος της κανονικής διάρκειας: «Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν και λίγο τυχερό. Όταν το σούταρα, ένιωσα καλά. Μπήκε. Κάναμε πολλά λάθη, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν αξίζαμε τη νίκη. Θέλω να συγχαρώ την Μακάμπι για τον τρόπο που έπαιξε. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Στην παράταση μια περνούσε ο ένας μπροστά, μια ο άλλος. Δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος. Βάλαμε μεγάλα καλάθια, τρία τρίποντα. Ας θες να πετύχεις κάτι πρέπει να δουλεύεις σκληρά και να μην κάνεις λάθη. Η νίκη είναι νίκη. Ας πανηγυρίσουμε και ας παλέψουμε κόντρα στην Ρεάλ».

Για το ότι αγωνίστηκε στην Κύπρο: «Γεννήθηκα εδώ, αγαπώ την χώρα. Σημαίνει πολλά. Η αδελφή μου είναι εδώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου στις κερκίδες. Ευχαριστώ την κυβέρνηση που βοήθησε την Μακάμπι να αγωνιστεί εδώ. Σημαίνει πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Τρομερό ματς για τους οπαδούς, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».