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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Αρμενία – Κύπρος

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμενία στις 19:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27.

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Η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμενία στις 19:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League C του UEFA Nations League 2026/27. Η αναμέτρηση έχει σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Κύπρος διεκδικεί πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την άνοδο στη League B, με την πρώτη θέση να εξασφαλίζει απευθείας προβιβασμό και τη δεύτερη να οδηγεί σε αγώνες μπαράζ.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση. Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Αρμενίας προσφέρεται στα 2.22, η ισοπαλία στα 3.30 και η επικράτηση της Εθνικής Κύπρου στα 3.35.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές αγορές του αγώνα. Το Over 0.5 στα δοκάρια προσφέρεται στα 2.10, ενώ το Over 1.5 στα δοκάρια στα 4.75. Στη συγκεκριμένη αγορά, ως δοκάρι υπολογίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μπάλα χτυπά στο δοκάρι χωρίς να έχει περάσει τη γραμμή του τέρματος.

Παράλληλα, η επιλογή να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 3.10, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα στις διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές.

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