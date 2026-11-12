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Πώς τα φέρνει το ποδόσφαιρο: Από την Κατανζάρο και τη Serie B, στην εθνική Ιταλίας σε λίγους μήνες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέσα σε ελάχιστους μήνες ανταμείφθηκαν για τους κόπους τους και τη δουλειά τους, βρέθηκαν στο τοπ επίπεδο και τώρα, οι Σισέ και Λιμπεράλι βρίσκονται στα πλάνα του Μαντσίνι στην εθνική Ιταλίας!

Τέτοιες ιστορίες προφανώς δεν μπορούν να διαδραματιστούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλουν άστρο, σενάριο γραμμένο στη μοίρα, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φυσικά, μπόλικη τύχη.

Απ' όλα είχαν οι Ματία Λιμπεράλι και Αλφάντζο Σισέ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα πλάνα του Ρομπέρτο Μαντσίνι στην εθνική ομάδα της Ιταλίας για τις αναμετρήσεις με Γαλλία και Βέλγιο.

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, μέχρι και την περασμένη σεζόν βρίσκονταν στην Καταντζάρο, αγωνίζονταν στη Serie B και προφανώς κοιτούσαν ψηλά. Το καλοκαίρι του 2026 έφτασε και για εκείνους ήταν… θαυματουργό.

Ο δεξιός εξτρέμ, Ματία Λιμπεράλι πήρε μεταγραφή 6 εκατ. στην Κόμο, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, Αλφάντζο Σισέ επέστρεψε στη Μίλαν από τους δανεισμούς του και το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου τούς βοήθησε να μπουν στο μάτι και του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Και κατάφεραν να βρεθούν για πρώτη φορά στο ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας για τις αναμετρήσεις του Nations League.

O νυν ποδοσφαιριστής της Κόμο στις 29 Μαΐου του 2026 έπαιζε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Καταντζάρο στο 2-0 επί της Μόντσα στα μπαράζ της δεύτερης κατηγορίας, ενώ, ο Σισέ τελευταία φορά είχε αγωνιστεί στις 7 Φλεβάρη στο 2-0 επί της Ρετζιάνα προτού αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού.

Φέτος, ο Λιμπεράλι έχει πέντε συμμετοχές στη Serie A με τους «λαριάνι» και δυο στο Champions League, ενώ, ο Σισέ μετρά πλέον 9 ματς στην πρώτη κατηγορία με 5 τέρματα και 4 αναμετρήσεις στο Europa League με 3 ασίστ!

Και από απόψε, ίσως καταγράψουν και το επίσημο ντεμπούτο τους με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας!

sport-fm.gr 

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