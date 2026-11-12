ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αντριάνο κάνει μαγικά στη μέση του δρόμου και θυμίζει τις παλιές καλές εποχές!

Ο θρυλικός Αντριάνο απέδειξε ότι η μπάλα δεν ξεχνιέται, κάνοντας εντυπωσιακά κόλπα στη μέση του δρόμου και ξυπνώντας αναμνήσεις από τα χρόνια που μεσουρανούσε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. \

Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός της Ίντερ έδειξε πως η τεχνική και το ποδοσφαιρικό του ένστικτο παραμένουν αναλλοίωτα, προσφέροντας ένα απολαυστικό στιγμιότυπο

.Μια εικόνα γεμάτη νοσταλγία για τους φίλους του ποδοσφαίρου, που θυμήθηκαν τον «Αυτοκράτορα» και τις αξέχαστες στιγμές που χάρισε με τη φανέλα της Ίντερ και της εθνικής Βραζιλίας.