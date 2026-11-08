Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για τις αναμετρήσεις Ανόρθωση – Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ – Άρης

Δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τη Cyprus League by Stoiximan, με την Ανόρθωση να υποδέχεται την Ομόνοια στις 16:00 και τον ΑΠΟΕΛ να φιλοξενεί τον Άρη Λεμεσού στις 19:00. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις και για τους δύο αγώνες.

Στην αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την Ομόνοια, η νίκη της ομάδας της Αμμοχώστου προσφέρεται από τη Stoiximan στα 7.00, η ισοπαλία στα 4.35 και η επικράτηση της Ομόνοιας στο 1.44.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των συνολικών γκολ, με το Over 1.5 να προσφέρεται στο 1.22 και το Under 1.5 στα 3.95. Παράλληλα, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.67, ενώ το Under 2.5 στα 2.12, προσφέροντας επιπλέον επιλογές για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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Στις 19:00, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού, με τη Stoiximan, να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη του ΑΠΟΕΛ προσφέρεται στα 2.07, η ισοπαλία στα 3.45 και η επικράτηση του Άρη Λεμεσού στα 3.35.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Η επιλογή να σημειωθεί το πρώτο τέρμα μέχρι και το 27ο λεπτό και 59ο δευτερόλεπτο προσφέρεται στο 1.90, ενώ το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να σημειωθεί μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.07. Παράλληλα, η επιλογή να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς να σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 8.25.

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