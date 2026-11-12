Η τεράστια ανάγκη για τον Κέβιν Ντουβέρν

Ο Κέβιν Ντουβέρν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και δεν ταξίδεψαν για τις αποστολές των Εθνικών Ομάδων.

Το πρόβλημα για τον έμπειρο άσο των πρασίνων δεν είναι σοβαρό. Το γεγονός ότι έγινε δεκτό το αίτημα να παραμείνει στην Κύπρο προκειμένου να το ξεπεράσει εντελώς κρίνεται πολύ θετικά.

Ουσιατικά, ο Ντουβέρν θα ξεκινήσει ένα ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

Εδώ να πούμε πως ο Ντουβέρν την φετινή σεζόν (κι ενώ ήρθε σχετικά αργά στην ομάδα) μετρά ήδη 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτές μεταφράζονται σε 1,369 λεπτά συμμετοχής. Πιο συγκεκριμένα, απ΄όλα αυτά τα παιχνίδια έχασε μονάχα 71 λεπτά.

Είναι ηλίου φαεινότερο λοιπόν πως ο Ντουβέρν έχει τεράστια ανάγκη για ανάσες και ένα ταξίδι μακρινό με την Αϊτή (όντας ήδη ελαφρώς τραυματίας) θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ίδιο, συνεπώς και για την Ομόνοια.

Άλλωστε μιλάμε για ένα βασικό γρανάζι της μηχανής... Μπεργκ φέτος, ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει επαρκώς περισσότερες από μία θέσεις στο γήπεδο.