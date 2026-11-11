Εθνική ΗΠΑ: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πρώτος στόχος αν αποχωρήσει ο Ποτσετίνο για τη Γιουνάιτεντ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, το όνομα του οποίου βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τα σχετικά δημοσιεύματα στην Αγγλία κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία του Αργεντινού με τους «κόκκινους διαβόλους», μετά την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας της Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ, οι άνθρωποι της αμερικανικής ομοσπονδίας εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αναζητήσουν νέο προπονητή.

Όπως αναφέρει το Athletic, ο Γκουαρδιόλα αποτελεί την πρώτη επιλογή τους για τη συγκεκριμένη θέση, εφόσον ο Ποτσετίνο αποχωρήσει. Ο Καταλανός τεχνικός φέρεται να είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της περασμένης σεζόν.

sport-fm.gr