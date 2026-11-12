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Οι μεταδόσεις σήμερα (12/11)

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 12/11

ΡΙΚ2

19:00 Αρμενία - Κύπρος

Cytavision Sports 2

19:30 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΕΚ

Cytavision Sports 3

19:00 Tουρκία - Βέλγιο

21:45 Αγγλία - Κροατία

Cytavision Sports 4

21:45 Ιταλία - Γαλλία

Cytavision Sports 5

14:00 ΑΤΡ 250 - Stockholm

Cytavision Sports 6

21:45 Τσεχία - Ισπανία

Cablenet Sports 2

19:45 C.L (γ): Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ

Νοvasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ντουμπάι

Νοvasports 3

21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Χάποελ

Νοvasports 4

22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Ερ. Αστέρας

Νοvasports 5

21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ζαλγκίρις

Νοvasports Start

21:45 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπάγερν

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TV

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