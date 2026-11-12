Οι μεταδόσεις σήμερα (12/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 12/11
ΡΙΚ2
19:00 Αρμενία - Κύπρος
Cytavision Sports 2
19:30 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΕΚ
Cytavision Sports 3
19:00 Tουρκία - Βέλγιο
21:45 Αγγλία - Κροατία
Cytavision Sports 4
21:45 Ιταλία - Γαλλία
Cytavision Sports 5
14:00 ΑΤΡ 250 - Stockholm
Cytavision Sports 6
21:45 Τσεχία - Ισπανία
Cablenet Sports 2
19:45 C.L (γ): Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ
Νοvasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ντουμπάι
Νοvasports 3
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι - Χάποελ
Νοvasports 4
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Ερ. Αστέρας
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ζαλγκίρις
Νοvasports Start
21:45 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπάγερν