Nations League: Σπουδαίο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ιταλία και Γαλλία στο Μιλάνο

Επιστροφή στη δράση στο Nations League για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων, οι οποίες θα κρίνουν τα εισιτήρια για τα playoffs, καθώς και τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν την άνοδο ή θα γνωρίσουν τον υποβιβασμό.

Φυσιολογικά, το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον την Πέμπτη (12/11) είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε Ιταλία και Γαλλία στο «Σαν Σίρο», εκεί όπου οι «τρικολόρ» βολεύονται και με την ισοπαλία καθώς είναι στην πρώτη θέση του 1ου ομίλου με 10 βαθμούς, ενώ η «σκουάντρα ατζούρα» μετράει επτά βαθμούς και καίγεται για τη νίκη. Η Γαλλία έχει να διαχειριστεί και την απουσία του Κιλιάν Εμπαπέ που έμεινε εκτός, με τα δημοσιεύματα στη χώρα του σταρ της Ρεάλ να αναφέρουν πως η σχέση του 27χρονου με τον Ζινεντίν Ζιντάν μόνο καλά δεν έχει ξεκινήσει.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Τουρκία υποδέχεται το Βέλγιο, το οποίο θα ψάξει το διπλό για να μείνει ζωντανό για την πρόκριση στα playoffs, ενώ στον 3ο όμιλο η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στοχεύει στο 5/5 στην έδρα της Τσεχίας. Από την άλλη, η Αγγλία θα μονομαχήσει στο «Γουέμπλεϊ» με την Κροατία, με τις δύο ομάδες να τα λένε ξανά μετά το ιστορικό διπλό των «τριών λιονταριών» με 7-0 στην έδρα της χρβάτσκα.

Τα άλλα τέσσερα παιχνίδια του σημερινού (12/11) προγράμματος έχουν να κάνουν με τον 1ο και 2ο όμιλο της League C. Αρχικά, η Αλβανία του Πήλιου υποδέχεται τη Φινλανδία με στόχο το απόλυτο 4/4, ενώ η 2η Λευκορωσία έχει, θεωρητικά, βατό έργο κόντρα στο Σαν Μαρίνο.

Τέλος, στον 2ο όμιλο η Κύπρος με επτά βαθμούς θέλει κόντρα στην Αρμενία να πάρει αποτέλεσμα ώστε διατηρηθεί στη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs ανόδου, ενώ το Μαυροβούνιο στην κορυφή του ομίλου στοχεύει σε νίκη κόντρα στη Λετονία ώστε να αγκαλιάσει την απευθείας άνοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της Πέμπτης (12/11) στο Nations League:

League A - 1ος όμιλος

Τουρκία – Βέλγιο (19:00)

Ιταλία – Γαλλία (21:45)

League A - 3ος όμιλος

Τσεχία – Ισπανία (21:45)

Αγγλία – Κροατία (21:45)

League C - 1ος όμιλος

Αλβανία – Φινλανδία (21:45)

Σαν Μαρίνο – Λευκορωσία (21:45)

League C - 2ος όμιλος

Αρμενία – Κύπρος (19:00)

Μαυροβούνιο – Λετονία (21:45)

sport-fm.gr