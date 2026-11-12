Eδώ σας θέλουμε μάγκες!

Η πορεία της με τον Απόστολο Μάντζιο στον πάγκο, τόσο στην προηγούμενη προκριματική φάση όσο και σε αυτή του Nations League, συνοδεύτηκε από καλές παρουσίες και αύξησε τις προσδοκίες.

Μετά από τέσσερις αγώνες στον 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στη 2η θέση με εφτά βαθμούς. Και με ισοπαλία απόψε (19:00) απέναντι στην Αρμενία στο Ερεβάν, θα καταλάβει δεδομένα τη 2η θέση. Εφόσον, όμως, καταφέρει να πανηγυρίσει διπλό, τότε θα ελπίζει και για την 1η θέση και θα παίξει τα… ρέστα της στο φινάλε (15/11, 16:00) με το Μαυροβούνιο στο «Αλφαμέγα».

Εδώ σας θέλουμε μάγκες. Ό,τι χτίστηκε τον Οκτώβριο να βρει αντίκρισμα και να πανηγυριστεί μία επιτυχία, που τόσο ανάγκη έχει η εθνική ομάδα, η οποία φάνηκε να ανέβηκε επίπεδο, όμως τα αποτελέσματα είναι αυτά που έχουν σημασία. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η θέση θα ανέβει στη Β΄ Κατηγορία ενώ αυτή που θα καταλάβει τη 2η θέση, θα αγωνιστεί σε πλέι οφ ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας. Kαι σαφέστατα θα είναι μία σημαντική επιτυχία.

Ενισχυμένο κέντρο και αλλαγές

Η επάνοδος του Λαΐφη, ο οποίος ήταν τραυματίας στο προηγούμενο «παράθυρο» του Οκτωβρίου, θα τον φέρει ξανά στο κέντρο της άμυνας, με παρτενέρ μάλλον τον Έκτορα Κυπριανού, αν και πιθανότητες έχει και ο Νικόλας Παναγιώτου. Από εκεί και πέρα, ο Φαμπιάνο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Τσάρουλλα και τον Μαλεκκίδη να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο, διαθέσιμος σε σχέση με τη Λετονία είναι ξανά ο Χαραλάμπους που ίσως προτιμηθεί αντί του Αρτυματά, ενώ φανέλα βασικού θα πάρει μάλλον και ο Παναγιώτης Ανδρέου, με τον Κάστανο να είναι πιο μπροστά τους. Θα είναι κάπως πιο ενισχυμένο ανασταλτικά το κέντρο. Ο Έντουαρντς με τον Πίττα θεωρούνται σίγουροι για την επίθεση ενώ την άλλη θέση διεκδικούν οι Λοΐζου και Τζιωνής.

Ορόσημο για Κάστανο

Με συμμετοχή στο αποψινό παιχνίδι, ο Γρηγόρης Κάστανος θα φτάσει τις 85 και θα μπει 3ος στη λίστα των συμμετοχών με το εθνόσημο. Ισοφάρισε στο προηγούμενο ματς τον Μιχάλη Κωνσταντίνου (84) ενώ σε αυτό τον αριθμό θα φτάσει και ο Κωστάκης Αρτυματάς, εφόσον κληθεί να αγωνιστεί. Την πρωτιά έχει ο Γιάννος Οκκάς με 103 και στη 2η θέση είναι ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης με 94.

Ξεκάθαρο φαβορί

Λίγο μετά το παιχνίδι της Εθνικής μας, στις 21:45, θα γίνει το άλλο παιχνίδι του ομίλου, με το Μαυροβούνιο να υποδέχεται τη Λετονία. Οι γηπεδούχοι είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και που ίσως τους χαρίσει την πρωτιά, εφόσον δεν κερδίσει η Εθνική μας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μαυροβούνιο 3-1-0 4-3 10

2. Κύπρος 2-1-1 3-2 7

3. Αρμενία 1-1-2 4-5 4

4. Λετονία 0-1-3 2-6 1