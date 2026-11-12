Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την παραγωγή του πρώτου τηλεοπτικού του project!

Σημαντική κίνηση εκτός αγωνιστικών χώρων για τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε μέσω μια ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι ξεκίνησε η παραγωγή του πρώτου τηλεοπτικού του project, το οποίο θα έχει όνομα «Day 1s» και θα ασχολείται με τη δράση ενός μεγάλου μάνατζερ, εστιάζοντας στις μεταγραφές και σε συμφωνίες εκατομμυρίων!«Συναρπαστικά νέα! Η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής εκπομπής, Day 1s, μόλις ξεκίνησε. Έρχονται περισσότερα!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο CR7, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη και παραγωγό, Μάθιου Βον, και χωρίς προς το παρόν να έχουν αποκαλυφθεί η ημερομηνία πρεμιέρας και η πλατφόρμα προβολής.

sport-fm.gr