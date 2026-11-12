Τούχελ για Κέιν: «Είναι ένας τέλειος ηγέτης, βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένας τέλειος αρχηγός και ηγέτης μέσα από το παράδειγμά του. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Αγγλίας, αλλά φυσικά βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί και είναι πάντα ωραίο όταν τα πράγματα επιβεβαιώνονται.

Έχει ήδη τη συλλογή των διακρίσεών του, θα πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ, θα προσθέσει κι άλλες συμμετοχές και αύριο, φυσικά, θα ξεκινήσει ως αρχηγός. Είναι μια σπουδαία περίσταση, καθώς θα παρουσιάσει τη Χρυσή Μπάλα στους φιλάθλους μας και θα τη φέρει στη χώρα, ενώ παράλληλα θα καταγράψει το ιστορικό ρεκόρ των 126 συμμετοχών. Είναι μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη στιγμή».