Η ΚΟΠ κατέθεσε σταφάνι στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Χάρη Λοϊζίδη, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στο Ερεβάν, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ό αιώνα. Ξεκίνησε το 1915 από τις οθωμανικές αρχές, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέραν του ενός εκατομμυρίου Αρμενίων.