Οι «καπνισμένες κάννες» - Ο εντυπωσιακός αριθμός γκολ που έχουν ήδη οι φορ της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε και πάλι, εν όψει των δύο σπουδαίων αναμετρήσεων με Ολλανδία (εκτός) και Σερβία (εντός), στις οποίες θέλει να σφραγίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Η παρθενική της συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης υπήρξε εξαιρετική στη διακοπή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και σε αυτή του Νοεμβρίου, θέλει να διατηρήσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της να είναι στα προημιτελικά του Nations League τον Μάρτιο. Σαφώς και τα ματς με Ολλανδία και Σερβία θέλουν προσοχή από μεριάς της, αλλά και οι αντίπαλοί της ξέρουν πως πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στα ματς απέναντί της.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να καλέσει στην αποστολή του πέντε σέντερ φορ. Είτε πιο καθαρά «9άρια», είτε πιο ευέλικτους επιθετικούς. Ο λόγος για τους Βαγγέλη Παυλίδη, Τάσο Δουβίκα, Φώτη Ιωαννίδη, Ανδρέα Τεττέη και Μπάμπη Κωστούλα, που συνολικά έχουν 44 γκολ! Κι ας έχει «κυλήσει» μόλις ένα τρίμηνο από τα μέσα Αυγούστου, όταν ξεκινούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κι ας είμαστε, δηλαδή, μόλις στο 1/3 της σεζόν!

Βαγγέλης Παυλίδης και Τάσος Δουβίκας είναι αυτοί που «εκτοξεύουν» αυτόν τον αριθμό. Ο πρώτος έχει 19 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα, μετά από 19 ματς. Ο δεύτερος έχει 11 γκολ και 2 ασίστ με την εντυπωσιακή Κόμο, μετά από 15 ματς συνολικά, ενώ «τρέχει» και ένα απίστευτο σερί με... 4/4 στη League Phase του Champions League.

Πολύ κοντά σε αριθμούς είναι και οι Ανδρέας Τεττέη και Μπάμπης Κωστούλας. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει 7 γκολ και 4 ασίστ σε 18 ματς, ενώ το «καυτό πρότζεκτ» της Μπράιτον έχει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 13 ματς. Τέλος, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει 2 γκολ και 3 ασίστ μετά από 15 ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ έδειξε στην προηγούμενη διακοπή, με γκολ και ασίστ απέναντι στην Ολλανδία, πόσο κυνικός επιθετικός παραμένει.

Οι πέντε «καπνισμένες κάννες» της Εθνικής Ελλάδας, λοιπόν, έχουν αισίως φτάσει τα 44 γκολ με τους συλλόγους τους, ενώ ακόμη βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου. Και το πιο σημαντικό; Τα 16 από αυτά ήρθαν στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, έως το τρέχον: οκτώ από τον Δουβίκα, πέντε από τον Παυλίδη, δύο από τον Τεττέη και ένα από τον Κωστούλα, χωρίς να βάζουμε στην εξίσωση και τις ασίστ που «μοίρασαν».

Είναι προφανές, πως η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ποιος ή ποιοι θα επιλεγούν για τα ματς με την Ολλανδία και τη Σερβία, θα είναι μία από τις πιο δύσκολες που καλείται να πάρει ως προς τα πρόσωπα. Από την άλλη, το γεγονός πως στην προηγούμενη διακοπή επέλεξε το 4-4-2 ως σχηματισμό, με την παρουσία δύο επιθετικών στην αρχική ενδεκάδα, ανοίγει το πεδίο ώστε να βρεθεί περισσότερος χώρος για τους «καυτούς» επιθετικούς της Εθνικής Ελλάδας.

athletiko.gr