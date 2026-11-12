Πώς «πετάει» για προημιτελικά του Nations League - Αυτά είναι τα σενάρια για την Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία (εκτός) και τη Σερβία (εντός), στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της σε αυτή την παρθενική παρουσία στη League A του Nations League. Εκεί, όπου αρχικός στόχος ήταν η παραμονή στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, αλλά μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και τους οκτώ βαθμούς που συγκέντρωσε σε τέσσερα ματς, διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League τον Μάρτιο. Πώς θα δώσει το «παρών» εκεί, όπου θα έχει την ευκαιρία να ψάξει το εισιτήριο για το Final Four του Ιουνίου, που προσφέρει τρόπαιο;

«Μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία. Είμαστε σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση, όμως, έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις δηλώσεις του πριν το ματς με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ (13/11, 21:45). Το ματς που θα προηγηθεί χρονικά εκείνου απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45), με το οποίο ρίχνει την αυλαία της στον όμιλο. Τι θέλει από αυτά τα ματς, όμως.

Προφανώς, το ιδανικό σενάριο είναι οι 2/2 νίκες. Τότε δεν θα την ενδιαφέρουν καν τα αποτελέσματα των αντιπάλων της και θα τερματίσει πρώτη. Ακόμα κι αν πάρει τέσσερις βαθμούς ή κερδίσει την Ολλανδία, σταματά να κοιτάζει τα αποτελέσματα της Γερμανίας και είναι σίγουρα στην πρώτη δυάδα.

Από την άλλη πλευρά, αν ηττηθεί από την Ολλανδία, τότε την ενδιαφέρουν και τα αποτελέσματα του συνόλου του Γιούργκεν Κλοπ. Αν χάσει στο Άμστερνταμ, λοιπόν, αλλά κερδίσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, θέλει να μην πάρουν έξι βαθμούς οι Γερμανοί σε αυτό το «παράθυρο».

Αν πάλι, κερδίσουν το ματς απέναντι στην Ολλανδία και η Ελλάδα εκείνο απέναντι στη Σερβία, θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς. Είναι το πιο περίπλοκο σενάριο και σε αυτό, η Εθνική θα πρέπει να έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία, είτε από τη Γερμανία.

Τέλος, αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, τότε θα θέλουμε οι Γερμανοί να μην πάρουν πάνω από τρεις βαθμούς απέναντι σε Σερβία (εκτός) και Ολλανδία (εντός).

Οποιοδήποτε σενάριο κι αν επιβεβαιωθεί από τα παραπάνω, στέλνει την Εθνική Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League με πιθανούς αντιπάλους τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, τους Γάλλους, αλλά και την Αγγλία, το Βέλγιο και τη Δανία. Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για τις 25-27 και 28-30 Μαρτίου και το Final Four από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου.

athletiko.gr