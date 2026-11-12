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Με... άρωμα Euro 2004 - Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής αν προκριθεί στους «8» του Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έβγαλε τις πιθανότητες για τους αντιπάλους της Εθνικής σε περίπτωση πρόκρισης στην επόμενη φάση του Nations League και η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει... μεγαθήρια!

Σε ρυθμούς Nations League κινείται η Εθνική και θέλει να συνεχίσει τα μεγάλα ματς, καθώς ήδη έχει βάλει πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση μετά τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Γερμανία και Σερβία αλλά και τις ισοπαλίες στην Τούμπα ενάντια στην Ολλανδία και ξανά με τα «Πάντσερ». 

Έτσι, η Ελλάδα είναι τις πρώτες θέσεις του ομίλου και βλέπει απευθείας πρόκριση στους «8» του Nations League, αλλά πρώτα πρέπει να κάνει το... καθήκον της αρχικά στο Άμστερνταμ κόντρα στους «Οράνιε» και στη συνέχεια στον Βόλο ενάντια στη Σερβία. 

Έτσι, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανέλυσε όλα τα δεδομένα και έβγαλε τους πιθανούς αντιπάλους της «Γαλανόλευκης» σε περίπτωση πρόκρισης και είναι όλοι μεγαθήρια, ενώ θυμίζουν και... 2004. 

Συγκεκριμένα, το FMD δίνει 19,6% πιθανότητες η Ελλάδα να αγωνιστεί κόντρα στην Πορτογαλία, το οποίο παρουσιάζει ως το πιο πιθανό σενάριο, ενώ με 18,3% και 18,2% ακολουθούν η Ισπανία και η Γαλλία!

Και λέμε για 2004 καθώς στο Euro τότε η Εθνική αγωνίστηκε και με τις τρεις ομάδες για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, έχοντας τότε δύο νίκες με τους Πορτογάλους, νίκη και με τη Γαλλία και ισοπαλία με τους Ισπανούς στη φάση των ομίλων. 

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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