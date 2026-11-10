ΦΩΤΟ: Τα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά, ακόμη πιο δυναμικά!

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Χαραλαμπίδης Κρίστης, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) και την D4P, παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη συλλογή αυτοκόλλητων «Τα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου» 2026–2027, η οποία επιστρέφει ανανεωμένη, με ακόμη περισσότερους πρωταγωνιστές και ξεχωριστές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους φιλάθλους.

Η νέα συλλογή παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στην παρουσία εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργατών, παλαίμαχων και εν ενεργεία ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεπερνά τα όρια ενός συλλεκτικού άλμπουμ, καθώς προβάλλει τους ανθρώπους του κυπριακού ποδοσφαίρου, αναδεικνύει το ταλέντο και την προσπάθειά τους και δημιουργεί έναν ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές φιλάθλων.

Η φετινή έκδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει τις 11 κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες του γυναικείου πρωταθλήματος, όπως αυτές αναδείχθηκαν στα «PASP FOOTBALL AWARDS 2025/26», ενισχύοντας την προβολή και την αναγνώριση του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, η νέα κατηγορία «Legends» φέρνει ξανά στο προσκήνιο 12 εμβληματικές μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου, έναν παλαίμαχο ποδοσφαιριστή από καθεμία από τις 12 ομάδες της περιόδου 1990–1995 που συμμετείχαν στις τότε συλλογές αυτοκόλλητων.

Με τις δύο αυτές προσθήκες, η συλλογή συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου, τιμώντας όσους έγραψαν ιστορία και αναδεικνύοντας τους σημερινούς πρωταγωνιστές του.

5 δωρεάν αυτοκόλλητα με το γαλατάκι Χαραλαμπίδης Κρίστης και 4 PlayStation 5!

Η συλλογή αυτοκόλλητων συνδέεται και φέτος με το αγαπημένο γαλατάκι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Κάθε τετρασυσκευασία γαλατάκι σοκολάτα Χαραλαμπίδης Κρίστης που συμμετέχει στην ενέργεια περιλαμβάνει ένα φακελάκι με 5 δωρεάν αυτοκόλλητα, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμπληρώσουν το συλλεκτικό τους άλμπουμ, να ανταλλάξουν αυτοκόλλητα και να ανακαλύψουν τους αγαπημένους τους ποδοσφαιρικούς ήρωες.

Η εμπειρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στα τυχερά αυτοκόλλητα «LUCKY WINNER», που δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα 4 PlayStation 5, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Χαραλαμπίδης Κρίστης, Μάριος Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε στη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας για δεύτερη χρονιά, τονίζοντας:

«Η θερμή ανταπόκριση που γνώρισε η συλλογή την πρώτη χρονιά μάς επιβεβαίωσε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει πραγματική αξία. Μέσα από τα αυτοκόλλητα δεν αναδεικνύουμε μόνο τους πρωταγωνιστές του κυπριακού ποδοσφαίρου. Δημιουργούμε όμορφες στιγμές, ξυπνάμε αναμνήσεις και ενώνουμε γενιές φιλάθλων. Για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, η στήριξη του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει αποτελεί διαχρονική μας προτεραιότητα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία, προσφέροντας στα παιδιά και στις οικογένειες έναν ακόμη τρόπο να μοιραστούν την αγάπη τους για το κυπριακό ποδόσφαιρο».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, υπογράμμισε τη σημασία των φετινών προσθηκών:

«Για πρώτη φορά στη σαραντάχρονη ιστορία του ΠΑ.Σ.Π., προχωρούμε μέσα από αυτή τη συλλογή σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες. Την ανάδειξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστριών του γυναικείου πρωταθλήματος και την επιστροφή μεγάλων μορφών του ποδοσφαίρου μας μέσα από την κατηγορία Legends. Για εμάς, η αναγνώριση της προσφοράς των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, αλλά και η διατήρηση της ιστορίας του αθλήματος, αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Θέλουμε οι νέες γενιές να γνωρίζουν και να εμπνέονται από τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο κυπριακό ποδόσφαιρο».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Γιαννάκης Γιαγκουδάκης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρώτος Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., και η Φιλίππα Σάββα, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, αναδεικνύοντας μέσα από τις τοποθετήσεις τους τη σημασία της αναγνώρισης των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, αλλά και της διατήρησης της ποδοσφαιρικής μας ιστορίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές απονομές σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, με την πρώτη απονομή να πραγματοποιείται από τον κ. Αλέξη Χαραλαμπίδη, Πρόεδρο της Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Σχετικά με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη κυπριακή γαλακτοβιομηχανία, είναι ηγέτης στον τομέα παραγωγής και διανομής τροφίμων. Η εταιρεία προσφέρει διαχρονικά, και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, δείχνοντας μέριμνα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και συνεργαζόμενη με τοπικούς παραγωγούς.

Η ποιότητά της είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, με εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 37 χώρες, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Κύπρου.

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, διατηρώντας την αυθεντικότητα των γεύσεων μέσα από απεριόριστες επιλογές ποιοτικής διατροφικής απόλαυσης και συμβάλλοντας καθοριστικά σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο, στη φύση και στις επόμενες γενιές.

Αποστολή της είναι να συμβάλει σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διατροφική κληρονομιά της Κύπρου διεθνώς.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, εφαρμόζει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΕΚΕ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς, μέσα από το οποίο υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν παιδιά, νέους, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαρκές κοινωνικό αντίκτυπο.

Έχοντας την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στον πυρήνα της στρατηγικής της, η Χαραλαμπίδης Κρίστης συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.











