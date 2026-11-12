ΒΙΝΤΕΟ: Όταν οι ΑΠΟΕΛίστες σόκαραν τον Μπακασέτα μετά το αυτογκόλ του Λαΐφη

Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε στο podcast του apoel fc esports κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Πορτοκαλί.

Όπως είπε, αυτό που τον ξάφνιασε ευχάριστα και σόκαρε ταυτοχρόνως, ήταν όταν μετά το αυτογκόλ του Λαΐφη στο ματς με τον Απόλλωνα, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησαν να φωνάζουν το όνομά του ρυθμικά.

Ο Μπακασέτας σημείωσε χαρακτηριστικά πως αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν ήταν συνηθισμένος.

Όσα είπε:

«Να πω κάτι για τους οργανωμένους και είναι καλό να ακούγεται αυτό, γιατί δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα... Είχα συνηθίσει σε άλλα στάνταρ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή σοκαρίστηκα λίγο. Στο εκτός έδρας ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, που κατά λάθος εκεί, γίνεται μία στις χίλιες, βάζει ο Λαΐφη το αυτογκόλ και περνάνε δέκα δευτερόλεπτα και ξεκινάει ο κόσμος και λέει Λαΐφη είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πάρα πολλά για τους παίκτες. Μπράβο τους. Ήταν κάτι που μου άρεσε γιατί έδειξε πολλά πράγματα».

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