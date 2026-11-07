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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ολυμπιακός – Απόλλων

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας υποδέχεται τον Απόλλωνα Λεμεσού στις 19:00, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη του Ολυμπιακού Λευκωσίας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 5.50, η ισοπαλία στα 3.95 και η επικράτηση του Απόλλωνα Λεμεσού στο 1.57.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι», με το 0-1 να προσφέρεται στο 1.47, το 1-1 στα 2.42 και το 0-2 στα 2.47. Παράλληλα, το 1-0 προσφέρεται στα 2.85 και το 1-2 στα 3.25.

Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το 2-1 προσφέρεται στα 6.20, το 2-2 στα 7.10 και το 2-0 στα 9.00, ενώ το 3-3 φτάνει στα 32.00.

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