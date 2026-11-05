Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για τις ευρωπαϊκές μάχες Ομόνοιας και Πάφου

Διπλό κυπριακό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, με την Ομόνοια και την Πάφο να αγωνίζονται εκτός έδρας, διεκδικώντας πολύτιμους βαθμούς στη League Phase των διοργανώσεών τους.

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν στις 19:45, στο πλαίσιο του UEFA Europa League, ενώ η Πάφος φιλοξενείται από την Τβέντε στις 22:00, για το UEFA Europa Conference League. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και για τις δύο αναμετρήσεις.

Στην αναμέτρηση της Ομόνοιας, η νίκη της Ναϊμέγκεν προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.75, η ισοπαλία στα 4.05 και η επικράτηση της κυπριακής ομάδας στα 4.25. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των συνολικών γκολ, με το Over 2.5 να προσφέρεται στο 1.55 και το Under 2.5 στα 2.47.

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Στις 22:00, η Πάφος αντιμετωπίζει την Τβέντε, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ολλανδικής ομάδας στο 1.31, την ισοπαλία στα 5.60 και την επικράτηση της Πάφου στα 9.50.

Πληθώρα επιλογών υπάρχει και στην ειδική αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 1-0 προσφέρεται στο 1.30, το 2-0 στο 1.87 και το 1-1 στα 2.95. Παράλληλα, το 2-1 προσφέρεται στα 3.40 και το 0-1 στα 3.85. Για όσους αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, το 1-2 προσφέρεται στα 10.00, το 2-2 στα 10.25 και το 0-2 στα 16.00, ενώ το 3-3 φτάνει στα 55.00.

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