Η ομάδα του Μονάχου κόλλησε στο Αμβούργο (0-0) παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο, την ώρα που η Σάλκε διαλύθηκε με 8-1 από την Πάντερμπορν!

Κι επισήμως πλέον μπορούμε να μιλάμε για κρίση. Μετά το Oktoberfest, ο Νοέμβριος αποδεικνύεται εφιαλτικός για την Μπάγερν Μονάχου, που στο τέλος της αγωνιστικές μπορεί να βρεθεί ακόμα και στην 4η θέση και στο -4 από την κορυφή.

Στον κυκεώνα προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό ο Βενσάν Κομπανί (εκτός των δικών προβλημάτων υγείας) ήρθε να προστεθεί και μία κρίση αποτελεσμάτων.

Οι Βαυαροί δεν κέρδισαν κανένα από τα τελευταία τρία τους παιχνίδια απέναντι σε Κολωνία, Λιλ, Αμβούργο και πλέον ενδέχεται να μείνουν ακόμα και στο -4 από την κορυφή, σε περίπτωση που κερδίσει η Ντόρτμουντ.

Κι εδώ που τα λέμε, η Μπάγερν Μονάχου μάλλον πρέπει να είναι και ικανοποιημένη με το 0-0 στην έδρα του Αμβούργου, που απέτυχε για 18η σεζόν με την κερδίσει.

Κι αυτό γιατί οι Βαυαροί με τις τόσες απουσίες, έπαιξαν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, λόγω ανόητης αποβολής του Κίμιχ (έπιασε αντίπαλο από τα μαλλιά), ενώ προς το τέλος έχασαν με τραυματισμό και τον Λάιμερ.

Πάντως, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτά τα έζησε η Σάλκε. Η Πάντερμπορν που είχε σκοράρει 8 γκολ στις πρώτες 10 αγωνιστικές, πέτυχε άλλα τόσα μέσα σε ένα βράδυ!

Η ομάδα από το Γκελσενκίρχεν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα έναν ιστορικό διασυρμό με 8-1!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ για την 11η αγωνιστική της Bundesliga έχουν ως εξής:

Κολωνία - Έλφερσμπεργκ 5-0

(8’, 39’, 63’ Μπίλτερ, 16’, 68’ Ελ-Μάλα)

Αμβούργο - Μπάγερν Μονάχου 0-0

Μάιντς - Ουνιόν Βερολίνου 2-1

(85’ Τιτς, 90’+2’ Κασί / 37’ Χάμπερερ)

Πάντερμπορν - Σάλκε 8-1

(21’ Τερ Χορστ, 39’, 45+4’, 57’ Μαρίνο, 55’ Τίγκες, 73’ Τσάιτλερ, 84’ πεν. Βίντοβιτς, 90’+6’ Γκέτσε / 59’ Αουσίς)

sdna.gr