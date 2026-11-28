Συνεχίζει το... βιολί του ο Εθνικός! Η ομάδα της Άχνας παραμένει πρώτη και σε απόσταση... ασφαλείας μετά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, στη Β' κατηγορία, καθώς επικράτησε 3-1 του Ηρακλή Γερολάκκου. Ευρεία νίκη με 5-1 πήρε και η ΠΑΕΕΚ που παραμένει στο... κυνήγι της κορυφής (0-2), ενώ καθαρό τρίποντο με 3-0 κλείδωσε και η Ένωση (-3).

Απ' εκεί και πέρα οι ήττες για Αναγέννηση και Αγία Νάπα, τις διατηρούν σε δύσκολη θέση. Η αγωνιστική θα κλείσει την Κυριακή με το προσφυγικό ντέρμπι ανάμεσα σε Δόξα και Διγενή Μόρφου. Η ομάδα της Κατωκοπιάς με ενδεχόμενο τρίποντο θα πλησιάσει την πρώτη τριάδα κι αυτός είναι ο στόχος.

Tα αποτελέσματα της ημέρας

ΑΠΕΑ - Ακρίτας 0-2

Αναγέννηση Δερύνειας - ΜΕΑΠ 0-1

Χαλκάνορας - ΑΕΠ 2-1

Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 1-5

ΑΣΙΛ - Ερμής 0-1

Ηρακλής Γερολάκκου - Εθνικός 1-4

Ένωση - Σπάρτακος 3-0

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Εθνικός Άχνας 24, ΠΑΕΕΚ 22, Ένωση 20, Δόξα 17, Ερμής 16, Ακρίτας Χλ. 12, ΑΕΠ Πολεμιδιών 12, ΑΠΕΑ Ακρ. 11, ΑΣΙΛ 10, Χαλκάνορας 9, Σπάρτακος 9, Ηρακλής Γερ. 8, ΜΕΑΠ 8, Διγενής Μόρφου 7, Αναγέννηση Δερύνειας 7, Αγία Νάπα 5.