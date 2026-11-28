Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ ενόψει Krasava ENY
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές ενόψει του σημερινού αγώνα
Με γεμάτο το οπλοστάσιο υποδέχεται την Krasava ENY ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, για την 11η αγωνιστική. Ο Κώστας Παπαδόπουλος συμπεριέλαβε όλους τους ποδοσφαιριστές, καθώς δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο μοναδικός που χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στο 100% είναι ο Πιέρος Σωτηρίου.
Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Λημνιός, Λαΐφης, Καρίγιο, Ντάλσιο, Τζούρισιτς, Μπακασέτας, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Πεδρόσο.