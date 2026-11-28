Έκανε το καθήκον του με ανεβασμένο Τζούρισιτς ο ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Επέστρεψε στις νίκες ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Krasava ENY στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Έγινε δουλειά για τους γαλαζοκίτρινους που κέρδισαν με το ισχνό 1-0 την νεοφώτιστη ΕΝΥ χάρη στο γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 30ο λεπτό. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ για τον Σέρβο ο οποίος βρήκε ξανά δίκτυα έπειτα από «αιώνιο» της προηγούμενης σεζόν.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης χάνοντας σπουδαίες ευκαιρίες ιδίως στο πρώτο ημίχρονο για να απλοποιήσουν το έργο τους. Η Krasava ENY προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος όμως δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Μπέλετς.
Ο ΑΠΟΕΛ με την νίκη του αυτή ανέβηκε στους 21 βαθμούς και τρίτη θέση μειώνοντας στον έναν πόντο την διαφορά του από την δεύτερη ΑΕΛ. Έμεινε τελευταία με 5 μόλις βαθμούς η ομάδα του Ρόμο.
Η εξέλιξη του αγώνα:
Τέλος, 1-0.
90΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.
75΄Τελευταίο τέταρτο.
60΄Σουτ του Πάρντο εκτός περιοχής, μάζεψε ο Μπέλετς.
46΄Σέντρα στο β΄μέρος
45΄Ημίχρονο, 1-0.
36΄Διπλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, δύο αποκρούσεις ο Αβραμένκο, Τζούρισιτς και Μαρκίνιος με σουτ εντός περιοχής δεν μπορούν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της ΕΝΥ.
30΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Τζούρισιτς! Ο Σέρβος με πλασέ στην κίνηση εντός περιοχής πετυγχαίνει δεύτερο συνεχόμενο γκολ μετά από εκείνο κόντρα στην Ομόνοια.
24΄Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Από το κόρνερ του Μπακασέτα, η μπάλα έφτασε στον Μαντσίνι ο οποίος από πολύ κοντά έκανε την κεφαλιά όμως ο Αβραμένκο είχε ξανά απάντηση.
15΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Μπακασέτας με πλασέ εντός περιοχής, είδε τον Αβραμένκο να αποκρούει.
13΄Μακρινό σουτ του Ντάλσιο, είναι άστοχο.
1΄Σέντρα!
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Λημνιός, Καρίγιο (60΄Αγγελόπουλος), Λαίφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο (81΄Βρόντης), Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαντσίνι (74΄Γεωργίου), Μαρκίνιος (60΄Μπαράκ), Πεδρόσο (74΄Σάστρε).
ΚRASAVA ENY: Αβραμένκο, Τσεμπάκ (46΄Γεωργίου), Κατελάρης, Ντα Γκράσα, Κιάκος, Aγγελή, Πάρδο (81΄Βενιζέλου), Μπαχάσα, Αθανασίου (68΄Παναγίδης), Παπαστυλιανού (68΄Παπαφώτης), Σερντιούκ (61΄Μπρόμπι).
ΣΚΟΡΕΡ: 30΄Τζούρισιτς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51΄Μπακασέτας/8΄Τσεπάκ, 22΄Κιάκος, 51΄Ντα Γκράσα, 89΄Παναγίδης
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης