Έγινε δουλειά για τους γαλαζοκίτρινους που κέρδισαν με το ισχνό 1-0 την νεοφώτιστη ΕΝΥ χάρη στο γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 30ο λεπτό. Δεύτερο συνεχόμενο γκολ για τον Σέρβο ο οποίος βρήκε ξανά δίκτυα έπειτα από «αιώνιο» της προηγούμενης σεζόν.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ανώτερη σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης χάνοντας σπουδαίες ευκαιρίες ιδίως στο πρώτο ημίχρονο για να απλοποιήσουν το έργο τους. Η Krasava ENY προσπάθησε να γίνει πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος όμως δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Μπέλετς.

Ο ΑΠΟΕΛ με την νίκη του αυτή ανέβηκε στους 21 βαθμούς και τρίτη θέση μειώνοντας στον έναν πόντο την διαφορά του από την δεύτερη ΑΕΛ. Έμεινε τελευταία με 5 μόλις βαθμούς η ομάδα του Ρόμο.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος, 1-0.

90΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.

75΄Τελευταίο τέταρτο.

60΄Σουτ του Πάρντο εκτός περιοχής, μάζεψε ο Μπέλετς.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος

45΄Ημίχρονο, 1-0.

36΄Διπλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, δύο αποκρούσεις ο Αβραμένκο, Τζούρισιτς και Μαρκίνιος με σουτ εντός περιοχής δεν μπορούν να νικήσουν τον τερματοφύλακα της ΕΝΥ.

30΄ΓΚΟΛ ο ΑΠΟΕΛ, 1-0 με Τζούρισιτς! Ο Σέρβος με πλασέ στην κίνηση εντός περιοχής πετυγχαίνει δεύτερο συνεχόμενο γκολ μετά από εκείνο κόντρα στην Ομόνοια.

24΄Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Από το κόρνερ του Μπακασέτα, η μπάλα έφτασε στον Μαντσίνι ο οποίος από πολύ κοντά έκανε την κεφαλιά όμως ο Αβραμένκο είχε ξανά απάντηση.

15΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Μπακασέτας με πλασέ εντός περιοχής, είδε τον Αβραμένκο να αποκρούει.

13΄Μακρινό σουτ του Ντάλσιο, είναι άστοχο.

1΄Σέντρα!

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Λημνιός, Καρίγιο (60΄Αγγελόπουλος), Λαίφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο (81΄Βρόντης), Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαντσίνι (74΄Γεωργίου), Μαρκίνιος (60΄Μπαράκ), Πεδρόσο (74΄Σάστρε).

ΚRASAVA ENY: Αβραμένκο, Τσεμπάκ (46΄Γεωργίου), Κατελάρης, Ντα Γκράσα, Κιάκος, Aγγελή, Πάρδο (81΄Βενιζέλου), Μπαχάσα, Αθανασίου (68΄Παναγίδης), Παπαστυλιανού (68΄Παπαφώτης), Σερντιούκ (61΄Μπρόμπι).

ΣΚΟΡΕΡ: 30΄Τζούρισιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 51΄Μπακασέτας/8΄Τσεπάκ, 22΄Κιάκος, 51΄Ντα Γκράσα, 89΄Παναγίδης

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης