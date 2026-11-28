Βράζουν στην ΑΕΛ για την διαιτησία του χθεσινού (27/11) αγώνα με τον Ολυμπιακό (1-1). Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει την δυσαρέσκεια της για το μη καταλογισμό πέναλτι στον Σινγκ.

Αναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD εκφράζει την έντονη αγανάκτηση της για τη μη καταλόγιση της ΞΕΚΑΘΑΡΗΣ παράβασης πέναλτι στον ποδοσφαιριστή μας Λούθερ Σινγκ, στις καθυστερήσεις του ψεσινού αγώνα.

Η παράβαση είναι τόσο ξεκάθαρη που η μη παρέμβαση του VAR δύσκολα μπορεί πλέον να ενταχθεί στα πλαίσια του ανθρώπινου διαιτητικού λάθους. Όταν υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης μιας τέτοιας φάσης και παρ’ όλα αυτά αγνοείται, και μάλιστα σε ένα τόσο κρίσιμο χρονικό σημείο ενός αγώνα, δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα και τα κριτήρια της συγκεκριμένης απόφασης. Αρχίζουμε, μάλιστα, να διερωτόμαστε κατά πόσον το πρόβλημα είναι το χρώμα της φανέλας μας, αφού αν ήταν πορτοκαλί ή γαλάζιο, το πέναλτι πιθανότατα θα καταλογιζόταν χωρίς καν την παρέμβαση του VARίστα! Άλλωστε τα στατιστικά των κερδισμένων πέναλτι της τρέχουσας σεζόν αυτό αποδεικνύουν.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως έρχονται δύσκολες μέρες για την ΚΟΠ, εάν συνεχίσει να αντιμετωπίζει με την ίδια αδιαφορία τα ζητήματα διαιτησίας. Αναμένουμε, έστω και την υστάτη, να επιδείξει τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο θεσμικός της ρόλος. Το κυπριακό ποδόσφαιρο χρειάζεται διαφάνεια, αξιοπιστία, ισονομία και λογοδοσία. Δεν χρειάζεται άλλες δημόσιες σχέσεις, ούτε δείπνα που, όσο περνά ο καιρός, τείνουν να καταντήσουν περισσότερο γραφικά παρά ουσιαστικά. Οι φωτογραφίες και οι χειραψίες δεν διορθώνουν τη διαιτησία. Οι πράξεις τη διορθώνουν! Εκτός και αν έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις για το ποιες ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο Α’ γκρουπ και ποιες όχι. Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να καθορίζουν την ποδοσφαιρική πραγματικότητα μέσα από διαιτητικές αποφάσεις, να γνωρίζουν ότι η ΑΕΛ δεν πρόκειται να τους το επιτρέψει.

Τέλος, καλούμε τον κόσμο της ΑΕΛ να σταθεί πιο ενωμένος και πιο δυνατός από ποτέ δίπλα στην ομάδα. Να την προστατεύσει, να την περιφρουρήσει και να την υπερασπιστεί με τη μαζική και δυναμική παρουσία του, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και του αθλητικού πολιτισμού. Οι προθέσεις ορισμένων αρμοδίων έχουν πλέον αρχίσει να γίνονται αντιληπτές και η απάντηση μας πρέπει να είναι η ενότητα, η συσπείρωση και η αποφασιστικότητα.