Ο μέσος της Μπάγερν, Τζαμάλ Μουσιάλα, θα χρειαστεί να παραμείνει ξανά εκτός δράσης- μόλις μία εβδομάδα αφότου επέστρεψε από μια μακρά απουσία- μετά από τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, όπως ανακοίνωσε (27/11) ο γερμανικός σύλλογος.

Ο 23χρονος Γερμανός διεθνής πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης (25/11) για το Champions League, όπου η Μπάγερν ηττήθηκε με 2-1 από τη Λιλ. Είχε προηγηθεί η επιστροφή του στην ισοπαλία 1-1 της περασμένης εβδομάδας για την Bundesliga κόντρα στην Κολωνία, έπειτα από απουσία λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο τον Σεπτέμβριο.

Η Μπάγερν ανέφερε ότι το ιατρικό επιτελείο επιβεβαίωσε τον μυϊκό τραυματισμό και ότι ο Μουσιάλα θα παραμείνει εκτός δράσης «μέχρι νεωτέρας».

Ο Μουσιάλα είχε χάσει μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν μετά από κάταγμα στο πόδι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, ωστόσο επέστρεψε για να αγωνιστεί με την εθνική Γερμανίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτό το νέο πρόβλημα προκύπτει εν μέσω έντονης συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο η Μπάγερν διαχειρίζεται τη νευρολογική διαταραχή του παίκτη ένα ζήτημα που ο ίδιος αποκάλυψε τον Αύγουστο, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια δύο αγώνων.

Την Τετάρτη, η Μπάγερν δήλωσε ότι ο Μουσιάλα εξετάστηκε για πρώτη φορά για νευρολογικά συμπτώματα τον Απρίλιο του 2025, περισσότερους από 16 μήνες πριν ο ίδιος ανακοινώσει τη διάγνωσή του.

Αύριο (28/11) η Μπάγερν αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Αμβούργο για την Bundesliga.

ΑΠΕ - ΜΠΕ