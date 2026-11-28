Ο Φώτης Ιωαννίδης εξακολουθεί να απασχολεί μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου, με τη Γιουβέντους να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «tuttojuve», οι «μπιανκονέρι» έχουν ζητήσει επισήμως πληροφορίες για τον 26χρονο φορ, διερευνώντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το «TuttoJuve», ο Ιωαννίδης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη Γιουβέντους, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Σπόρτινγκ θα μπορούσε να οδηγήσει τη διοίκηση της Γιουβέντους στην εξέταση του ενδεχομένου απόκτησης του Ιωαννίδη με τη μορφή δανεισμού.

Ο Φώτης Ιωαννίδης εξακολουθεί να απασχολεί μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου, με τη Γιουβέντους να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν την περίπτωση του διεθνούς επιθετικού της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «tuttojuve», οι «μπιανκονέρι» έχουν ζητήσει επισήμως πληροφορίες για τον 26χρονο φορ, διερευνώντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το «TuttoJuve», ο Ιωαννίδης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη Γιουβέντους, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Σπόρτινγκ θα μπορούσε να οδηγήσει τη διοίκηση της Γιουβέντους στην εξέταση του ενδεχομένου απόκτησης του Ιωαννίδη με τη μορφή δανεισμού.

Ωστόσο, η ομάδα του Τορίνο δεν είναι η μοναδική από τη Serie A που έχει στρέψει την προσοχή της στον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού. Τόσο η Μίλαν όσο και η Ρόμα έχουν πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του, με το όνομα του Ιωαννίδη να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο στην Ιταλία.

Προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται σε διερευνητικό στάδιο, χωρίς να προκύπτει η κατάθεση επίσημης μεταγραφικής πρότασης.

Τη φετινή σεζόν, ο στράικερ των «λιονταριών» μετράει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει δίχτυα 2 φορές και μοιράσει 3 τελικές πάσες, ενώ συνολικά με τη Σπόρτινγκ έχει αγωνιστεί σε 38 παιχνίδια με απολογισμό 8 τέρματα και 6 ασίστ. Η αξία του αποτιμάται στα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 με τον πορτογαλικό σύλλογο.

athletiko.gr