Συνεχίζεται η προσπάθεια της Αλ Νασρ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να επικρατεί με το φτωχό 1-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνίστηκε βασικός και έβγαλε ολόκληρο το 90λεπτο, παρά το γεγονός ότι διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του, αποδεικνύοντας πως εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας του.

Η Αλ Νασρ ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας την Αλ Καντασίγια στους 31 βαθμούς. Ωστόσο, η Αλ Χιλάλ, που βρίσκεται στο -1 από την πρώτη θέση, έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, διατηρώντας τη δική της δυναμική στη μάχη του τίτλου.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 26ο λεπτό, με τον Σάμου Κόστα να ανοίγει το σκορ για το 1-0. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Αλ Νασρ να κλειδώνει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

sport-fm.gr