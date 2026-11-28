Σ΄ένα χρονικό σημείο του αγώνα που ο Απόλλωνας έδειχνε πιο επιθετικός στο γήπεδο, η ΑΕΚ ήταν αυτή που έκανε το 2-0 και ουσιαστικά κατάφερε να κλειδώσει το τρίποντο.

Διότι αυτό το γκολ έδωσε στους παίκτες της φτερά στα πόδια ενώ απογοήτευσε τους αντιπάλους.

Η φάση όμως του 2-0 αξίζει ανάλυσης διότι ο Αντερέγκεν κάνει την τέλεια κίνηση πριν την τέλεια εκτέλεση.

Αφού χάνει για λίγο το κοντρόλ, δεν βιάζεται να κάνει το σουτ μιας και η μπάλα έχει πάρει περίεργα φάλτσα. Περιμένει λοιπόν να δει που θα σκάσει και ποια κατεύθυνση θα πάρει, γυρίζει το κορμί του όπως πρέπει και εκτελεί χωρίς να βλέπει την εστία.

Όλα αυτά συμβαίνουν διότι μιλάμε για έναν παίκτη που έχει την αίσθηση του γκολ. Που γνωρίζει κυρίως που πρέπει να τοποθετηθεί και τι πρέπει να κάνει για να βρει την τέλεια εκτέλεση. Ένας τέτοιος είναι ο Αργεντίνος φορ της ομάδας της Λάρνακας.