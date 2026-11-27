Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η 11η αγωνιστική της Bundesliga, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο για την κορυφή όσο και για τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το παιχνίδι που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή (27/11, 21:30), με τη Βέρντερ Βρέμης να υποδέχεται την Γκλάντμπαχ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην έκτη θέση με 18 βαθμούς και θέλουν να παραμείνουν κοντά στην πρώτη τετράδα, την ώρα που η Γκλάντμπαχ αναζητά βαθμούς, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τέσσερις.

Το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Αμβούργο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (16:30). Οι Βαυαροί, που παραμένουν αήττητοι με έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, θέλουν να επιστρέψουν στα τρίποντα μετά το 1-1 με την Κολωνία.

Η Κυριακή περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, με το Φράιμπουργκ-Λειψία να ξεχωρίζει στη μάχη της πρώτης τετράδας. Οι δύο ομάδες έχουν μικρή βαθμολογική απόσταση, με τη Φράιμπουργκ να βρίσκεται στους 22 βαθμούς και τη Λειψία στους 21, ενώ οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 32 γκολ.

Αργότερα, η Χόφενχαϊμ αντιμετωπίζει την Άουγκσμπουργκ, ενώ το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Λεβερκούζεν (20:30) ρίχνει την αυλαία. Η Ντόρτμουντ θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της στην κορυφή και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της, απέναντι σε μια Λεβερκούζεν που προέρχεται από εμφατική νίκη με 4-0 επί της Πάντερμπορν.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 27/11

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 28/11

Μάιντς-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Κολωνία-Έλβερσμπεργκ (16:30)

Πάντερμπορν-Σάλκε (16:30)

Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 29/11

Φράιμπουργκ-Λειψία (16:30)

Χόφενχαϊμ-Άουγκσμπουργκ (18:30)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (12ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 4/12

Μπάγερν Μονάχου-Πάντερμπορν (21:30)

Σάββατο, 5/12

Λειψία-Μάιντς (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (16:30)

Φράιμπουργκ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης (19:30)

Κυριακή, 6/12

Σάλκε-Ντόρτμουντ (16:30)

Έλβερσμπεργκ-Στουτγκάρδη (18:30)

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