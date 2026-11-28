Πριν από κάθε παιχνίδι της Πάφος FC λέγεται και γράφεται η ανάγκη για να αντιδράσει και να βγάλει, επιτέλους, τις πραγματικές της δυνατότητες. Ούτε απέναντι στη Μίντιλαντ (0-2) κατάφερε να αποδείξει η παφιακή ομάδα την ποιότητα του ρόστερ της και έτσι ο προβληματισμός μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μετά από τέσσερις ευρωπαϊκούς αγώνες πήρε μόλις ένα βαθμό και σαφώς οι ελπίδες της για πρόκριση είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αλλά κυρίως είναι ο τρόπος που χάνει τα παιχνίδια, χωρίς να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, μετά τον αγώνα στάθηκε και στις απουσίες, υποστηρίζοντας ότι με την επάνοδο των ποδοσφαιριστών που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα, θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Για την ώρα όμως και ο ίδιος νιώθει έντονα την πίεση, μιας και δεν είναι λίγοι πλέον που αμφισβητούν αν ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ο κατάλληλος για να δώσει εκ νέου ώθηση στους ποδοσφαιριστές του και κατ' επέκταση στην ομάδα, ώστε να επανέλθει σε νικηφόρα πορεία. Η νέα απόπειρα για τον Σα Πίντο και την Πάφος FC θα είναι την Κυριακή (29/11, 19:00), απέναντι σε μια ανταγωνίστρια για τα πάνω διαζώματα, τον Άρη, ο οποίος είναι ένα βαθμό πιο πίσω από την Πάφος FC (19-18).

H παφιακή ομάδα θέλει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, αν είναι δυνατόν και με καλή εμφάνιση, για να βελτιώσει και την ψυχολογική κατάστασή της. Σημειώνεται ότι η Πάφος FC τρέχει ένα αήττητο σερί επτά αγώνων απέναντι στον Άρη, έξι στο πρωτάθλημα (τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες) και έναν στο κύπελλο (ισοπαλία που μετατράπηκε νίκη στα πέναλτι). Για τελευταία φορά είχε χάσει στα μέσα Ιανουαρίου σε αγώνα στο στάδιο «Αλφαμέγα», αφού ως γηπεδούχος διατηρεί το αήττητό της στα χρόνια που ανέβηκαν επίπεδο και οι δυο ομάδες.