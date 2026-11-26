Αρχηγική τοποθέτηση για το θέμα Μουσιάλα έκανε ο Τζόσουα Κίμιχ. Η Μπάγερν στήριξε τον νεαρό εξτρέμ στο ζήτημα που έχει προκύψει με την υγεία του και εξαιτίας του οποίου είχε καταρρεύσει το καλοκαίρι.

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους ωστόσο οι Γουίλι Χένες και Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε άφησαν να εννοηθεί πως δεν γίνεται να συνεχίσει να έχει τις ίδιες αποδοχές ενώ λείπει τόσο συχνά.

Μετά τον Λόταρ Ματέους λοιπόν (που τους άσκησε έντονη κριτική) ο νυν αρχηγός της Μπάγερν άφησε κι αυτός αιχμές για τους δημόσιους χειρισμούς του θέματος.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά έχουν γίνει γνωστά στο κοινό. Δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος ενός παίκτη. Φυσικά, ο σύλλογος είναι μεγαλύτερος από εμάς τους παίκτες, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν αρμόζει στη Μπάγερν Μονάχου. Όσον αφορά τις επιδόσεις των παικτών, η κριτική είναι δικαιολογημένη και πρέπει να την αποδεχτούμε. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Όμως, αυτό ήταν ένα διαφορετικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εσωτερικά και όχι δημόσια.

Με εξέπληξε πραγματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν Μονάχου, που συνήθως ενσαρκώνει το οικογενειακό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί εσωτερικά και οι εμπλεκόμενοι να καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος.

Τον βλέπω να δουλεύει κάθε μέρα και βλέπω πόσο σκληρά εργάζεται. Δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω έλλειψης επαγγελματισμού. Ελπίζω να νιώθει ότι όλοι τον υποστηρίζουμε 100%».