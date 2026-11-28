Μετά τον Χρήστο Μουζακίτη, τη σκυτάλη παίρνει ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Έλληνα διεθνή φορ να κατακτά το βραβείο του Golden Boy Web.

Το Golden Boy Web αλλάζει χέρια, ωστόσο παραμένει βαμμένο με «γαλανόλευκα» χρώματα.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Χρήστου Μουζακίτη την περσινή σεζόν, το βραβείο περνάει στα χέρια του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος συνεχίζει την ελληνική παρουσία στην κορυφή του θεσμού, επιβεβαιώνοντας την αναγνώριση που απολαμβάνει σε διεθνές επίπεδο.

Ο επιθετικός της Μπράιτον εντυπωσιάζει από το ξεκίνημα της σεζόν και, σε ηλικία μόλις 19 ετών, έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League, αγωνιζόμενος μάλιστα σε μία ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβράβευση για την εξαιρετική πορεία του νεαρού Έλληνα επιθετικού.

Το κοινό φαίνεται πως έδειξε την προτίμησή του στον Έλληνα άσο των «γλάρων» και τον ανέδειξε νικητή μέσω της ψήφου του, με τον Κωστούλα πλέον να ακολουθεί τα βήματα του αμυντικού της Μπαρτσελόνα, Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος κατέκτησε το Golden Boy.

sport-fm.gr