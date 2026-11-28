Πιο... λίγο απ' ότι δείχνει το σκορ αγχώθηκε η Ανόρθωση στο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα. Η ομάδα της Αμμοχώστου επικράτησε 3-1 στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 11η αγωνιστική, καταγράφοντας δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ιτζχάκι έχει πλέον 12 βαθμούς κι έτσι εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες της Ομόνοιας 29Μ, του Ολυμπιακού αλλά και της Ομόνοιας Αρ. Απ' εκεί και πέρα, η ομάδα των Πολεμιδιών έμεινε στους 6 και σε... τρομερά δύσκολη κατάσταση (13η θέση).

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ανόρθωση είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος και δεν άφησε περιθώρια στους φιλοξενούμενους. Κατάφερε να προηγηθεί με απίθανο μακρινό σουτ του Μίντεντορπ, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής και στο δεύτερο (55'), όταν το σουτ του κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο 45λεπτο, η ομάδα της Αμμοχώστου έριξε... ταχύτητα, όμως δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Η Καρμιώτισσα μείωσε με πλασέ του Ντος Σάντος το οποίο κόνταρε στον Τάντι. Στη συνέχεια, η ομάδα των Πολεμιδιών δεν κατάφερε να βάλει την απαιτούμενη πίεση, η Ανόρθωση δεν πανικοβλήθηκε και διαχειρίστηκε το υπέρ της αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο Ντιόν έβαλε το... κερασάκι με 3ο γκολ προ κενής εστίας.

Όσον αφορά στη συνέχεια (12η αγωνιστική), η «Κυρία» θα αναμετρηθεί στο ΓΣΠ με τον Ολυμπιακό (2/12), ενώ η Καρμιώτισσα θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ την ίδια μέρα.

Το LIVE του αγώνα...

90'+4 Τέλος του αγώνα.

90'+4 ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Ο Ντιόν προ κενής εστίας μετά από φάση διαρκείας διαμόρφωσε το 3-1.

89' Τεράστια απόκρουση του Γιαννακόπουλου σε πλασέ του Αμπουάγκι.

72' Τετ-α-τετ ο Ντιόν με τον κίπερ των φιλοξενούμενων, η μπάλα χτύπησε σε πλάτη αμυντικού και κατέληξε εκτός.

64' ΓΚΟΛ για την Καρμιώτισσα! Κόντρα στη ροή του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σάντος έπιασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Τάντι και κατέληξε στα δίχτυα.

55' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Ο Μίντεντορπ με φαλτσαριστό σουτ διαμορφώνει το 2-0, ωστόσο η μπάλα κόντραρε στον Γκαρσία.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45' Τέλος πρώτου μέρους.

28' Πρώτη φάση για την Καρμιώτισσα με συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής του Αργυρίου. Μάζεψε εύκολα ο Κάρλστρομ.

23' Κυκλοφορεί εξαιρετικά τη μπάλα η Ανόρθωση, η μπάλα έφτασε στον Κίκο το συρτό σουτ του οποίου δεν βρήκε στόχο.

21' Πιέζει ψηλά η ομάδα της Αμμοχώστου, έκλεψε στο κέντρο ο Ντιόν σχεδόν ανενόχλητος έπιασε το σουτ, δίπλα από την εστία της Καρμιώτισσας η μπάλα.

17' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Εντυπωσιακό σουτ του Μίντεντορπ και η μπάλα στο πλεχτό για το 1-0.

11' Μακρινό σουτ του Κις, μόλις πάνω από την εστία του Γιαννόπουλου η μπάλα.

6' Πρώτη φάση για την Ανόρθωση. Γυριστό σουτ του Σαμπράουι από το ύψος του πέναλτι, μάζεψε ο Γιαννακόπουλος.

1' Σέντρα στη Λάρνακα.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Τάντι (80′ Τόσιτς), Καραμανώλης, Κίκο, Αμποάγκι, Μίντεντορμπ, Σαμπράουι (59′ Φαν Νιφ), Κις (90’+1 Σ. Χαραλάμπους), Ντιόν, Λόπες (80′ Τζουλίου).

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Αργυρίου, Ντεμπελέ, Γεμπλί, Κοκκινόφτας (60′ Μάλκολμ), Ουαμού, Σαββίδης (77′ Θεοχάρους), Ψύχας (60′ Σάντρο), Γκαρσία (82′ Σέζαρ), Ντος Σάντος, Κύπρου (82′ Ταχτσίδης).

ΣΚΟΡΕΡ: 17', 55' Μίντεντορμπ, 90'+4 Νιόν / 64' Σάντος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27' Λόπες, 66' Καραμανώλης, 70' Κίκο / 32' Γκαρσία, 34' Λουάν, 53' Γέμπλι

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας