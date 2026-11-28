Έριξε δυνατή ατάκα ο υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου

Περιχαρής ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνομίλησε με ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από τα γραφεία του ΔΗΣΥ και δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στον σημερινό (18:00) αγώνα του ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Όπως αποκάλυψε, πρώτα θα πάει στο ΓΣΠ για να δει την αγαπημένη του ομάδα και ακολούθως θα μάθει τα αποτελέσματα των εσωκομματικών.

«Εν τζαι να χάσουμε το ΑΠΟΕΛΛί για την ανακήρυξη», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα η οποία συνοδεύτηκε βεβαίως με γέλια. Για να προσθέσει πως πρώτα θα πάει να δει τα τέσσερα γκολ του ΑΠΟΕΛ και μετά θα στρέψει την προσοχή του στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Θυμίζουμε πως το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 18:00 την ώρα δηλαδή που θα κλείσουν και οι κάλπες ενώ τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά γύρω στις 20:00. Όταν και θα ολοκληρωθεί περίπου η αναμέτρηση στο ΓΣΠ.